قيادي بمقاومة الحديدة: ميلشيات الحوثي منهارة وقوات الجيش تقترب من زبيد

قال القيادي في جبهة الخوخة أبوزرعة المحرمي "إن مليشيات الحوثي الانقلابية تعاني من الانكسار ومعنوياتها منهارة، وذلك بعد الضربات الموجعة التي تلقتها من قبل طيران التحالف العربي وقوات الجيش الوطني والمقاومة".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "المدينة" السعودية "أن المليشيات الانقلابية خلفت وراءها بعد تقهقرها من حيس أسلحة متوسطة ومتنوعة ومخازن أسلحة وعبوات ناسفة وسيارات، وأسفرت المعارك عن مصرع العشرات من المليشيات، فيما وقع آخرون".

وأكد المحرمي "الاقتراب من مديرية زبيد".

وكانت قوات الجيش تمكنت يوم الإثنين 5 فبراير من تحرير مديرية حيس بمحافظة الحديدة (غرب اليمن) ضمن عملية عسكرية واسعة لقوات الجيش والمقاومة بإسناد من التحالف العربي في الساحل الغربي تهدف للتقدم نحو مدينة الحديدة.