النائب مفضل اسماعيل: تحرير إقليم تهامة هو المدخل لتحرير بقية المحافظات

أكد أمين عام مجلس اسناد المقاومة باقليم تهامة النائب مفضل اسماعيل الابارة بأن تحرير إقليم تهامة هو المدخل الرئيس لخنق الانقلابيين وتحرير بقية المحافظات، مشيرا إلى أن الاقليم اصبح بمثابة الرئة الإقتصادية التي ما زالت تمد الانقلابيين بالحياة.





وتوقع الابارة في مقابلة له مع صحيفة (اخبار اليوم) بأن القيادة السياسية ودول التحالف ستولي تحرير الاقليم الاهتمام الذي يستحقه في الايام القادمة، لافتاً بأن المقاومة الشعبية في الاقليم قدمت أكثر من 800 شهيد في مختلف الجبهات منهم ما يقرب من 500 شهيد في جبهة حرض ميدي، إضافة إلى ما يقرب من 3 ألف جريح..





ودعا النائب إسماعيل القوى الاقليمية التي تدعم الانقلابيين لان تحافظ على علاقتها مع الشعب اليمني الذي اكد بأنه سينتصر على الانقلابيين، مشيرا الى ان رهان تلك القوى على المتمردين خاسر، وان الشعب اليمني الذي استطاع ان يتخلص من الاستعمار البريطاني يوم كانت أعظم امبراطوريات الدنيا، قادر بلا شك على التخلص من اذناب الاستعمار الجديد.





وحمل امين عام مقاومة تهامة الانقلابيين مسئولية الكوارث التي حصلت في إقليم تهامة وغيره من الاقاليم ومنها المجاعة، لافتا الى ان المتمردين خلفوا أضرارا مهولة وكارثية على حياة اليمنيين وقال: (لقد دمروا الاخضر واليابس وتقدر الاضرار التي خلفها التمرد بمئات المليارات، كما تعرضت اعداد كبيرة من المواطنين للنزوح من منازلهم وشردت أسرهم وهدمت منازلهم كما حصل في الزرانيق في الحديدة وغيرها من المحافظات)..





وطالب اسماعيل الحكومة الشرعية لتشكيل لجان لحصر هذه الأضرار الكبيرة سواء في إقليم تهامة أو بقية الاقاليم والعمل على جبرها قدر الامكان.