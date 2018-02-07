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العاهل البحريني: عاصفة الحزم والأمل نموذج مشرف للتكاتف التاريخي بين الأشقاء

الأربعاء 07 فبراير 2018 02:17 ص الصحوة نت - صحف
العاهل البحريني: عاصفة الحزم والأمل نموذج مشرف للتكاتف التاريخي بين الأشقاء

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضمن التحالف العربي في اليمن صورة للتلاحم بين الأشقاء، ونموذج مشرف للتكاتف التاريخي في كل المواقف، ودليل على صلابة موقف دول التحالف للتصدي للإرهاب.

وجاء تصريح العاهل البحريني على هامش التمرين التعبوي المشترك «قوة العزم»، الذي أجرته قوة دفاع البحرين بالذخيرة الحية وشاركت فيه القوات الإماراتية وقوات من المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.

وقال إن مشاركة القوات  ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ما هي إلا إحدى صور التلاحم بين الأشقاء، ونموذج مشرف للتكاتف التاريخي بين الدول الخليجية في كل المواقف ودليل على صلابة الموقف للتصدي للإرهاب بكل أشكاله ونصرة للحق ومد يد العون والإغاثة الإنسانية.

وتشارك البحرين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن منذ اعلان التحالف في مارس من العام 2015.

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