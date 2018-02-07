مصر تدخل على خط الأزمة اليمنية وتعرض على عُمان مقترحات لإنهاء الحرب

كشفت صحيفة كويتية تفاصيل مبادرة لوقف الحرب في اليمن عرضها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على السلطان قابوس بن سعيد خلال زيارته الثلاثاء سلطنة عمان.

وذكرت صحيفة" الجريدة" الكويتية نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع، أن الرئيس السيسي أطلع السلطان قابوس، على تفاصيل مبادرة تمهد لإنهاء الصراع في اليمن، وتسمح بإجراء محادثات سياسية بين الأطراف اليمنية.

وقال المصدر إن مصر تطمح إلى عرض وثيقة تتضمن مبادئ لحل الأزمة اليمنية، بينها وقف القتال والدخول في هدنة يعقبها السماح بإدخال المساعدات الإنسانية، ثم الجلوس على طاولة المفاوضات ومناقشة القضايا الخلافية.

وتابع أن" الوثيقة تلزم الحوثيين بوقف إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية، وعدم التعرض للملاحة في مضيق باب المندب، والابتعاد عن إيران بما يسمح باستقلالية قرارهم".

وذكر المصدر أن مصر تقترح على الحوثيين ترك سلاحهم ودمجهم تدريجيا في صفوف قوات الجيش اليمني، موضحا أن " الوثيقة المصرية المقترحة تسمح بإشراك أطراف دولية في المفاوضات بينها مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وبين المصدر أن " القاهرة متمسكة بأن تكون جميع الاتفاقيات بين الأطراف المتنازعة في اليمن مكتوبة".