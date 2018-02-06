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تجدد المواجهات غرب تعز وقوات الجيش تكثف من هجماتها على مواقع المليشيا

الثلاثاء 06 فبراير 2018 11:20 م الصحوة نت - متابعة خاصة
تجدد المواجهات غرب تعز وقوات الجيش تكثف من هجماتها على مواقع المليشيا

قالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني في محافظة تعز شنت هجمات مكثفة على مواقع المليشيا غرب المدينة.

ودارت مواجهات عنيفة تركزت في محيط التبة السوداء و جبل المنعم الاستراتيجي، وذلك حسب ما ذكره "المركز الإعلامي لقيادة محور تعز".

كما دارت مواجهات في تبتي الجبيرية والصفراء، بجبهة العنين، بمديرية جبل حبشي، غربي تعز وسط انهيارات واسعة في صفوف المليشيا.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المليشيات الإنقلابية المتمركزة في جبل جريدم وأبطال الجيش الوطني في عزلة القحيفة بجبهة مقبنة، غربي تعز.

يأتي هذا فيما شنت مليشيا الحوثي قصفاً عشوائياً على الأحياء السكنية ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة 19 آخرين.

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