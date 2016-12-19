عمران: مدير التربية الموالي للمليشيات يقيل 100 شخص من مناصبهم ويعيدهم للميدان

أقدم مدير مكتب التربية بمحافظة عمران المعين من قبل المليشيات على إصدار قرارا قضى بإقالة أكثر من مائة شخصية تربوية وعلمية وأكاديمية من مناصبهم، واستبدالهم بآخرين موالين للمليشيا الإنقلابية.





وأكد مركر المستقبل الاعلامي بعمران بأن قرار مدير مكتب التربية الحوثي شدد على إعادة الشخصيات التربوية إلى العمل الميداني في مجال التدريس والإشراف والتوجيه في تجاوز لقراراتهم درجاتهم الوظيفية والعلمية عرض الحائط.





وبحسب مصادر في مكتب التربية فإن القرار استهدف الشخصيات التي لا تدين بالولاء للمليشيات.





وتضمن القرار تهديدا بالفصل من الوظيفة لكل من رفض أو لم يلتزم بما جاء فيه.