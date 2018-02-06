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وفاة 6 من مرضى الفشل الكلوي في تعز ومناشدات بإنقاذ حياة العشرات

الثلاثاء 06 فبراير 2018 09:43 م الصحوة نت - متابعة خاصة
وفاة 6 من مرضى الفشل الكلوي في تعز ومناشدات بإنقاذ حياة العشرات

توفي 6 من مرضى الفشل الكلوي في مدينة تعز بسبب انقطاع مواد الغسيل في مستشفى الثورة.

 وقال  / مصدر طبي بمستشفى الثورة / إن مرضى الفشل الكلوي يواجهون خطر الموت، نتيجة نقص محاليل الغسيل، مشيراً إلى أن حالة وفاة كل شهر.

وحسب المصادر فإن قرابة 300 مريض يواجهون خطر الموت جراء تراجع مدة الغسيل الكلوي المحددة.

وأوضح المصدر أن المستشفى يُجري ما لا يقل عن 80 حالة غسل يوميا بمعدل غسلتين اسبوعياً.

وتظاهر عدد من المرضى اليوم أمام السلطة المحلية في تعز للمطالبة بسرعة توفير مواد الغسيل.

وناشد المرضى قيادة المحافظة بسرعة توفير متطلبات الغسيل وتأمين مركز الكلى بكافة الأدوات بصورة دائمة.

 وفي صعيد متصل.. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الثلاثاء، إن آلاف اليمنيين يعانون الفشل الكلوي.

وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان نشر في صنعاء وجنيف، أن ربع المرضى الذين يقومون بعمليات تصفية الدم يتوفون سنوياً منذ  2015.

وأكد البيان على ضرورة زيادة عدد أجهزة تصفية الدم العاملة، وضمان سداد أجور العاملين عليها لمنع ارتفاع نسبة الوفيات أكثر بين 4400 مريض يعانون الفشل الكلوي.

 ومن أصل 32 مركزا لتصفية الدم في اليمن كانت تعمل قبل الحرب، تم إغلاق أربعة فيما تعاني المراكز الـ28 الباقية مشاكل في تأمين خدماتها مع آلات معطلة جزئيا ونقص في التجهيزات وعدم دفع مستحقات العاملين فيها، وذلك جراء انقلاب مليشيا الحوثي ونهبها لمؤسسات الدولة.

 

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