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صعدة.. قوات الجيش تسيطر على مندبة وتزحف باتجاه باقم

الثلاثاء 06 فبراير 2018 08:18 م الصحوة نت - صعدة
صعدة.. قوات الجيش تسيطر على مندبة وتزحف باتجاه باقم

واصلت قوات الجيش الوطني تقدمها في منطقة مندبة شمال محافظة صعدة لليوم الثاني على التوالي تمكنت خلالها من تأمينها بشكل كامل عبر سيطرتها على مساحات كبيرة من الجبال والتباب باتجاه مركز مديرية باقم .

 

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد / صالح قروش قوله / " إن قوات اللواء تمكنت اليوم من السيطرة التامة على التباب السود وتبة البي ام بي وتبة البركان وعدد من المرتفعات المحيطة بمندبة" .

 

وأكد مقتل ما لا يقل عن 30 مسلحا حوثيا فيما تم أسر اثنين آخرين، ولاذ البقية بالفرار  ، لافتا الى ان قوات الجيش استعادت كمية من الاسلحة الثقيلة والمتوسطة، كما دمرت قوات التحالف العربي عدة آليات مسلحة مع تعزيزات للميليشيات كانت قادمة من ضحيان.

وتكتسب المناطق المحررة أهمية كبيرة كونها تطل على منطقة أبواب الحديد التي ستنتقل من خلالها المعارك  لآل صبحان المجاورة لمركز المديرية الذي بات يفصله عن الجيش الوطني قرابة ثلاثة إلى أربعة كيلوا متر فقط.

كما أن السيطرة على هذه المناطق يكون الجيش قد أمن تحصيناته في مندبة وعدد من القرى الحدودية مع المملكة، حيث كانت تستخدمها الميليشيات لاستهداف المملكة بالمقذوفات الصاروخية.

 

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