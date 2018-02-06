شهيد و 18 جريحاً في مجزرة حوثية جديدة بحق مدنيي تعز

ارتكبت مليشيا الحوثي الإرهابية مجزرة جديدة بحق المدنيين في محافظة تعز اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر ميدانية إن مليشيا الحوثي استهدفت حي عصفرة شمال المدينة بقذائف المدفعية.

وأكدت المصادر أن القصف المدفعي أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة 18 آخرين بينهم أطفال، وذلك حسب ما ذكرته "شبكة تعز الإخبارية".



وأوضحت المصادر أن المليشيا الانقلابية استهدفت عددا من الشباب والأطفال أثناء ممارستهم لرياضة كرة القدم في عصيفرة.

وتشن مليشيا الحوثي المتمركزة في جبل الوعش الأحياء السكنية ما بين الحين والآخر بمختلف أنواع الأسلحة.

وتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة الجرائم التي أُرتكبت بحق المدنيين في تعز منذ الاجتياح المسلح للمحافظة في مطلع العام 2015.

الشهيد : محمد عبدالله عبده غالب 13 سنة

الجرحى :

1 - نبيل محمد أحمد مقبل ناجي 16 سنة

2 - أسامة أحمد حسن أحمد 17 سنة

3 - كاظم مختار محمد داوؤد 14 سنة

4 - بدر علي قاسم 27 سنة

5 - أحمد سعيد ناجي الشرعبي 12 سنة

6- حكيم عبدالقوي عبدالله قاسم 19 سنة

7- بليغ رزاز فرحان محمد 21 سنة

8- صابر رزاز محمد درمان 19 سنة

9- عزالدين محمد علي 18 سنة

10- عبدالعزيز محمد قاسم 7 سنة

11- عبدالرحمن محمد فاسم 18 سنة

12- مجيب ناجي حسن 19 سنة

13- محمد مجيب قائد حميد 15 سنة

14- راكان حمود عبده 18 سنة

15- ياسر عبدالقوي عبده قاسم. 21 سنة

16-رفيق عبدالله حيدر. 25 سنة

17 - مجهول الهوية

18 - مجهول الهوية