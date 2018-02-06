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المقدشي: مليشيا الحوثي أصبحت مهددة في معلقها بصعدة

الثلاثاء 06 فبراير 2018 06:50 م الصحوة نت - مارب
المقدشي: مليشيا الحوثي أصبحت مهددة في معلقها بصعدة صورة إرشيفية

قال مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن / محمد علي المقدشي/ قال إن    الجيش الوطني بات اليوم على أطراف صنعاء ويتقدم في محافظة البيضاء التي بات عدد من مناطقها ومديرياتها بيد الشرعية.

وأضاف "المقدشي" أن العصابات الحوثية أصبحت مُهدّدة في عقر دارها بمحافظة صعدة مع تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عمق صعدة وباتجاه منطقة برط بمحافظة الجوف والاقتراب باتجاه حرف سفيان بمحافظة عمران.

وأكد الفريق المقدشي أن المؤسسة العسكرية مُلتزمة بالقسم الوطني وأنها ستحافظ على اليمن وتدافع عن أمنه واستقراره وتحمي مكتسباته تحت القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.

وعبر المقدشي عن شكره للجهود التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفهم الأخوية لدعم ومساندة الشعب اليمني لاستعادة دولته وشرعيته ومواجهة العصابات الحوثية والقوى التي تقف خلفها التي تُنفّذ أجندات مستوردة وحاولت انتزاع اليمن من محيطه العربي وتحويله إلى بؤرة خطر لتهديد الجوار والإقليم والمصالح الدولية.

جاء ذلك خلال تفقده كتائب القوات الخاصة بمحافظة مأرب، واطّلع على مستوى الجهوزية القتالية والمعنوية للمقاتلين.

 

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