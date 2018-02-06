مصرع 7 حوثيين والجيش يُحرر مواقع جديدة في مديرية ناطع بالبيضاء

قالت مصادر ميدانية في محافظة البيضاء إن / قوات الجيش الوطني / تمكنت من احراز تقدم جديد في مديرية ناطع.

وحسب المصادر فإن قوات الجيش استكملت تحرير جبل كتاف بمنطقة ناطع شرق محافظة البيضاء.

واندلعت صباح اليوم الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وبين مليشيات الحوثي الانقلابية تمكنت قوات الجيش على إثرها تحرير ما تبقى من جبل كتاف.



وأسفرت المعارك عن مصرع سبعة من عناصر المليشيا الحوثية وإصابة أخرين، علاوة على استعادة الجيش الوطني كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وفي صعيد متصل.. تواصل مليشيا الحوثي استهداف المدنيين في البيضاء بمختلف انواع الأسلحة.

وأصيب المواطن / نبيل احمد الحولاني / برصاص مليشيات الحوثي أثناء مروره في قرية يفعان بمديرية ذي ناعم.

وقالت مصادر لـ"الصحوة نت" إن مليشيا الحوثي أطلقت الرصاص على مواطنين حاولوا اسعاف "الخولاني".

ومنذ قرابة 3 أعوام تشن مليشيا الحوثي قصفاً عشوائياً على قرى ومنازل المواطنين في مديريات ذي ناعم والمناطق المجاورة التي قاومت المليشيا.