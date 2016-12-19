تعز: مواجهات متفرقة وتبادل القصف بين الجيش والمليشيات التي استهدفت بعض الأحياء السكنية





اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني مسنود بالمقاومة الشعبية من جهة وبين مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في محيط مدينة تعز استمرت إلى الساعات الاولى من فجر اليوم.





وبحسب شبكة تعز الاخبارية فقد اندلعت المواجهات العنيفة بين ابطال الجيش والمليشيات في محيط الزنوج ومعسكر الدفاع الجوي شمال المدينة جراء هجوم على مواقع الجيش مصحوب بقصف عنيف بالأسلحة الثقيلة الثقيلة. وتمكن الجيش من صد محاولة تسلل لعناصر المليشيات.





وأكدت الشبكة بأن المليشيات المتمركزة في الخمسين شمال المدينة قصفت معسكر الدفاع الجوي ومنطقة عنصوة بقذائف المدفعية والرشاشات بشكل عنيف.





وأشارت إلى تعرض الأحياء السكنية في بيرباشا وشارع الثلاثين ومحيط جبل هان غرب المدينة لقصف عنيف بقذائف المدفعية والمخلوع المتمركزة في الخمسين ومفرق شرعب والربيعي. كما تعرض حي الضبوعة العليا والاخوة وسط المدينة لقصف بمضادات الطيران من قبل المليشيات المتمركزة في الوعش شمال المدينة.





فيما تبادل أبطال الجيش الوطني في الشبيبة عشملة ومليشيات الحوثي والمخلوع في النُوبَهْ عَبَدِّلَهْ القصف المدفعي بمقبنة غرب تعز.



