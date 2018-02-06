مصدر عسكري يكشف عن استعدادات عسكرية لاقتحام مديرية الجراحي بالحديدة

كشف مصدر عسكري عن استعدادات عسكرية تجريها قوات الجيش الوطني لمواصلة التقدم واقتحام مديرية الجراحي ثالث مديريات الحديدة، التي تبعد عن مديرية حيس (محررة) بنحو 20 كيلو مترا.

وأطلقت قوات الجيش الوطني اليوم عملية تمشيط واسعة على مدينة حيس بمحافظة الحديدة بعد ان تمكنت من استعادة السيطرة عليها أمس.

وقال المصدر العسكري لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش الوطني قامت اليوم بعملية تمشيط واسعة وتطهير ما تبقى من جيوب للانقلابين في بعض الأحياء والمباني في مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وأضاف المصدر ان قوات الجيش الوطني تمكنت من استعادة السيطرة على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي كان يستخدمها الانقلابيون بعد ان فروا بأعداد كبيرة باتجاه الجراحي فيما سلم العشرات منهم أنفسهم للقوات الحكومية.