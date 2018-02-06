ولد الشيخ: لا يمكن لمليشيا مسلحة ان تتمسك بسلاحها وان تكون شريكة في السلام

اكد مبعوث الأمين العام للامم المتحدة الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، انه لا يمكن لمليشيا مسلحة ان تتمسك بسلاحها وان تكون شريكه في السلام، ومن يريد المشاركة السياسية يجب أن يكون في ظل الدولة.

وقال ولد الشيخ خلال استقبال وزير الخارجية عبدالملك المخلافي له اليوم، إن السلام في اليمن ينبغي ان يتم وفقا لما تم البناء عليه في مشاورات الكويت.

واستقبل الوزير المخلافي، ولد الشيخ، بمناسبة انتهاء فترة عمله، مثمنا جهوده التي بذلها خلال فترة عمله من أجل تحقيق السلام في اليمن منذُ تعيينه ومرورا بجولات المشاورات منذ جنيف ثم بييل ثم الكويت .

وأكد المخلافي أن اليمنيين جميعاً يدركون تماماً أن أسماعيل ولد الشيخ بذل جهوداً عظيمة وكبيرة من اجل السلام في الوقت الذي حرصت مليشيا الحوثي على تعطيل جهوده وعرقلة جهود السلام ووضع العقبات تلو العقبات فهي جماعة لا تريد السلام .

من جهته عبر ولد الشيخ عن شكره وتقديره للرئيس هادي وللحكومة ولنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية على تعاونهم الكبير معه خلال فتره عمله ، واصفاً تعاطي الحكومة مع جهوده بانه كان دائما بناء وجاداً في السعي الجاد نحو السلام، متمنياً أن يحل السلام على اليمن قريباً وتنتهي هذه الغمه .

وقدم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الهدايا التذكارية للمبعوث الاممي لليمن كتعبير عن العرفان له ولفريقه .