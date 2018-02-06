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الرئيس يوجه بوقف التصرف بأراضي وعقارات الدولة في المحافظات المحررة تحت أي ذريعة

الثلاثاء 06 فبراير 2018 03:46 م الصحوة نت - متابعات
الرئيس يوجه بوقف التصرف بأراضي وعقارات الدولة في المحافظات المحررة تحت أي ذريعة

وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بوقف التصرف بأراضي وعقارات الدولة في مختلف المحافظات المحررة تحت اَي ذريعة أو مسمى كان الا عبر الجهات المخولة قانونا وذات الاختصاص.

كما وجه الرئيس خلال استقباله رئيس الهيئة العامة للأراضي انيس با حارثة بإيقاف كافة التصرفات المخالفة ومنها التصرفات بأراضي المنطقة الحرة حتى تنتهي اللجنة التي وجه فخامته بتشكيلها برئاسة رئيس الهيئة للوقوف على الاختلالات واتخاذ الإجراءات الصارمة ازاءها.

وحث رئيس الجمهورية ، على أهمية الإسراع باستكمال دراسة الخطة الاستراتيجية ( المستر بلان ) لجزيرة سقطرى  والتي تكفل الحفاظ على اراضي الجزيرة بمحمياتها المختلفة وإيقاف اَي تصرفات فيها تحت اَي مسمى كان.

من جهته قدم رئيس الهيئة للرئيس تقريرا موجزاً لطبيعة مهامهم وأعمالهم خلال الفترة الماضية وماتم انجازه في سبيل الحفاظ على اراضي وممتلكات الدولة.

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