الفرق الهندسية تفجر كمية جديدة من الالغام البحرية بمنطقة ميدي بمحافظة حجة

قامت الفرق الهندسية التابعة لشعبة الهندسة بالمنطقة العسكرية الخامسة وبالتعاون مع خبراء من التحالف العربي بعملية تفجير لمجموعة من الالغام البحرية التي زرعته المليشيات الانقلابية.

وقال مصدر عسكري للمركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة إن عملية تفجير هذه الالغام من قبل الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني مع خبراء من التحالف العربي، تأتي ضمن الخطوات المسؤولة للجيش الوطني و التزاماته الاخلاقية بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تجرم استعمال الالغام وتوجب إتلافها

وأضاف المصدر إن هذه العملية سبقها عدة عمليات تفجير لآلاف الالغام التي زرعتها المليشيات في البر والبحر مستهدفة أرواح المواطنين وتعطيل المصالح العامة وتهديد الملاحة الدولية

وكانت الفرق الهندسية التابعة لقوات التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة قد تمكنت يوم أمس من تدمير ألغام بحرية زرعتها المليشيات الانقلابية الحوثية في المياه الدولية القريبة من سواحل ميدي التابعة لمحافظة حجة.

يذكر ان وحدة التشكيل البحري التابعة للجيش الوطني في المنطقة الخامسة نفذت قبل اسبوعين عملية نوعية تمكنت خلالها من قتل خمسة خبراء الغام من المليشيات الحوثية وأسر سادس وذلك أثناء قيامهم، بزراعة عشرات الالغام البحرية قرب خط الملاحة الدولية في مياه البحر الاحمر.