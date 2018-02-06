خلال استقباله لـ"ولد الشيخ"..رئيس الجمهورية:مليشيات الانقلاب أغلقت كل فرص السلام

قال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، إن تعنت وغطرسة الانقلابيين أغلق كل فرص السلام في محطاتها المختلفة بدءاً في مدينتي بي يل وجنيف السويسريتين وانتهاء بالكويت رغم التنازلات التي قدمتها الحكومية الشرعية من اجل حقن الدماء ووضع حداً لمعاناة الشعب.

وقال الرئيس خلال استقبال ولد الشيخ بمناسبة انتهاء فترة عمله التي تكتمل مع نهاية شهر فبراير الجاري، إن الشعب عانى الكثير جرى تداعيات الحرب الانقلابية للمليشيا الحوثية الايرانية الباغية.

وعبرعن تقديره للجهود الحميدة والدؤوبة التي بذلها المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ لمصلحة السلام والوئام والاستقرار في اليمن خلال فترة عملة كمبعوث للامين العام للأمم المتحدة لدى اليمن، متمنياً لولد الشيخ التوفيق والسداد في مهامه المستقبلية.

من جانبه أشاد ولد الشيخ بالتعاون والتسهيل الذي حظي به من قبل الرئيس والحكومة الشرعية خلال فترة عمله والذي يؤكد حرص رئيس الجمهورية الدائم نحو السلام انطلاقا من مسؤولياته الوطنية والاخلاقية تجاه وطنه و شعبه.