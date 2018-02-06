قوات الجيش تعدّ لمعركة فاصلة في صرواح وفتح جبهة جديدة نحو البيضاء

كثفت قيادة الجيش الوطني خلال اليومين الأخيرين من تحركاتها الميدانية لتفقد الألوية العسكرية المرابطة في محافظة مأرب بالتزامن مع تصريحات عسكرية رفيعة بأن الجيش سيكون قريبا في صنعاء.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن مراقبون عسكريون يرجحون أن هذه التحركات لقادة الجيش اليمني تشير إلى قرب إعطائهم إشارة البدء لفتح جبهة عسكرية جديدة ضد وجود الميليشيات الحوثية باتجاه محافظة البيضاء انطلاقاً من جنوبي محافظة مأرب وبالتزامن مع الدفع بقوة ضخمة أخرى لحسم معركة صرواح تمهيداً للزحف نحو البوابة الجنوبية الشرقية لصنعاء.

وستقود هذه الخطة الميدانية للجيش اليمني إذا تم تنفيذها - حسب تقديرات المراقبين - إلى إرباك حسابات الميليشيات الحوثية التي تتخبط أمام زحف الجيش المتوغل في البيضاء من جهة محافظة شبوة.

وكذا حرمانها من ورقة استهداف مدينة مأرب بالقذائف الصاروخية (كاتيوشا) انطلاقا من مواقعها في منطقة صرواح غربي مأرب، وهي القذائف التي لا تفلح معها الدفاعات الجوية كما هي الحال مع الصواريخ الباليستية.

يشار أن ميليشيات الحوثي صعدت خلال الأيام الأخيرة من هجماتها الصاروخية باتجاه مدينة مأرب (شرق صنعاء) ومناطق أخرى في محاولة للرد على انكساراتها المتلاحقة أمام تقدم قوات الجيش اليمني وضربات التحالف العربي في مختلف الجبهات.