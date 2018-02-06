مسئول أمني: الداخلية أحبطت مخططا إرهابيا كان يستهدف قيادات أمنية بمحافظة عدن

قال وكيل وزارة الداخلية اليمنية اللواء محمد مساعد، إن تنظيم «القاعدة» قام باستغلال الأحداث الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف القيادات الأمنية، إلا يقظة رجال الأمن أحبطت الكثير من هذه المخططات الإرهابية.

ونقلت صحيفة «عكاظ» عن اللواء مساعد "أن التنظيم الإرهابي متورط في اغتيال ضابط الشرطة فهمي الحكمي في أحد شوارع مديرية المنصورة بمحافظة عدن أمس (الإثنين)".

وقال "إن مسلسل الاغتيالات مرتبط بالعناصر الإرهابية التي لا تريد لعدن أن تستقر رغم عودة الحياة إلى طبيعتها وقيام الأجهزة المعنية بواجبها في ضبط الأمن "مشيرا "أن تلك العناصر تحاول استغلال الأحداث التي شهدتها عدن أخيرا لتنفيذ اغتيالات واستهداف رجال الأمن خصوصا من القيادات".

وأوضح اللواء مساعد "أن الخطة الأمنية الشاملة التي بدأت الأجهزة المعنية تنفيذها أمس، تشمل جميع المحافظات اليمنية المحررة بما فيها الجوف وتعز والبيضاء وهناك مسارات متعددة للخطة تبدأ من عملية التطهير لعناصر الانقلاب في المناطق المحررة وانتهاء بفرض هيبة الدولة ونفوذها على كامل المؤسسات والإدارات، وإحباط كل المخططات الهادفة لتقويض عجلة التنمية والإعمار".

وحول خسائر الأحداث التي شهدتها عدن أخيرا، أفاد وكيل وزارة الداخلية بأن اللجنة المشكلة من الرئيس هادي والتحالف العربي لا تزال تقوم بعملية حصر للأضرار البشرية والمادية، معربا عن أمله أن تكون تلك الأحداث بوابة لتعزيز التعاون بين مختلف القوى اليمنية.