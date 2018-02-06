مصر تعدل في شروط دخول اليمنيين والسفارة تقول الإجراءات السابقة لا تزال سارية

قالت السفارة اليمنية بالقاهرة، إن السلطات المصرية عدلت شروط دخول اليمنيين إلى أراضيها عبر التوسيع في الفئة العمرية التي يشترط حصولها على تأشيرات مسبقة.

وحسب بيان صادر عن السفارة، فقد قررت مصر اشتراط حصول اليمنيين من الفئة العمرية 16- 50 عامًا، على تأشيرة صادرة من سفارات وقنصليات القاهرة بالخارج، للسماح بدخول البلاد، بعد أن كانت تقتصر على الفئة العمرية 18- 45 عامًا.

وأوضحت السفارة انها تواصلت مع الجهات المصرية بشأن منح موافقات الدخول للمواطنين اليمنيين الى الأراضي المصرية وان التواصل قد أسفر عن تأكيد الجانب المصري أن الإجراءات السابقة لا تزال سارية المفعول وان ما تم تعديله هو فقط الفئة العمرية لمن هم بين الـ 16 ـ 50 عاماً.

وأكدت السفارة استمرار العمل بالتقارير الطبية ومنح أصحابها تأشيرات دخول الى الأراضي المصرية من منافذ الدخول وفق ما جاء بوكالة الانباء اليمنية “سبأ”.

وطالبت السفارة وسائل الإعلام بتحري الدقة في ما ينشر من أخبار والحصول على المعلومات من المصادر المعنية.

ودعت السفارة المواطنين الراغبين للعلاج في مصر الحصول على تقارير طبية سليمة من جهات معتمدة ومعترف بها حتى لا يقعوا ضحية للتلاعب.