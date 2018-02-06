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البنك الدولي يقول إن 17 مليون يمني ليس لديهم طعام كافٍ

الثلاثاء 06 فبراير 2018 01:36 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
البنك الدولي يقول إن 17 مليون يمني ليس لديهم طعام كافٍ

قال البنك الدولي إن نحو 17 مليون يمني ليس لديهم ما يكفي من الطعام، وأكثر من ثلاثة ملايين طفل وحامل ومرضع يعانون من سوء التغذية.

وأوضح البنك الدولي ( المعني في مكافحة الفقر) أن في اليمن أكبر عدد من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي - وهناك 17 مليون يمني ليس لديهم ما يكفي من الطعام، وأكثر من ثلاثة ملايين طفل وحامل ومرضع يعانون من سوء التغذية الحاد، تزامناً مع استمرار تدهور الوضع الإنساني.

ونوه البنك إلى أن استمرار الحرب في اليمن منذ3 أعوام، تسبب في نزوح السكان على نطاق واسع، وتغير المناخ، وتدهور الموارد الطبيعية للبلاد.

البنك أكد أن الطلب على الغذاء سيرتفع بنسبة 20% على الأقل على الصعيد العالمي خلال السنوات الخمسة عشر القادمة.

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية في أواخر العام 2014 يعاني اليمنيون من أزمة إنسانية خانقة تفاقمت حدتها مع استمرار توقف مرتبات الموظفين.

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