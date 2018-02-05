مصرع ستة حوثيين بينهم قيادي ميداني والجيش يصد هجوماً غرب تعز

قالت مصادر ميدانية في محافظة تعز إن قتلى وجرحى حوثيين سقطوا جراء صد قوات الجيش الوطني لمحاولة تسلل غرب المدينة.

وأكدت المصادر أن القيادي المتحوث / مجلي حسين مجلي / قتل وأصيب مرافقوه، على يد أبطال الجيش الوطني في منطقة شرف العنين، بجبل حبشي ، غربي المدينة، اضافة إلى مقتل 4 آخرين ، في هجوم شنه أبطال الجيش الوطني باللواء على مواقع المليشيا بقرية لزوم، شرقي المدينة، فيما قتل أحد عناصر المليشيا على يد رجال الجيش، في محيط القصر الجمهوري.

وحسب / المركز الإعلامي لقيادة محور تعز / فإن قوات الجيش مواجهات عنيفة مع المليشيات الإنقلابية، عقب شن الجيش هجوماً باتجاه تبيشعة بالعدنة شرقي تعز.

وصد رجال الجيش الوطني هجوما للمليشيا في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غرب المدينة في محاولة للمليشيا باستعادة ما خسرته من المواقع مؤخراً.

وكانت قوات الجيش قد تمكنت من السيطرة على خط الرمادة الرابط بين تعز والمخا والحديدة وتحرير قرية العدنة شرق المدينة.

وقالت / مصادر عسكرية / إنه وبعد تطهير شرف العنين في مديرية جبل حبشي أصبح خط الرمادة تحت سيطرة الجيش الوطني كما تم تحرير قرية العدنة شرق المدينة.