موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

مصرع ستة حوثيين بينهم قيادي ميداني والجيش يصد هجوماً غرب تعز

الأثنين 05 فبراير 2018 10:36 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مصرع ستة حوثيين بينهم قيادي ميداني والجيش يصد هجوماً غرب تعز

قالت مصادر ميدانية في محافظة تعز إن قتلى وجرحى حوثيين سقطوا جراء صد قوات الجيش الوطني لمحاولة تسلل غرب المدينة.

وأكدت المصادر أن القيادي المتحوث / مجلي حسين مجلي / قتل وأصيب مرافقوه، على يد أبطال الجيش الوطني في منطقة شرف العنين، بجبل حبشي ، غربي المدينة، اضافة إلى مقتل 4 آخرين ، في هجوم شنه أبطال الجيش الوطني باللواء على مواقع المليشيا بقرية لزوم، شرقي المدينة، فيما قتل أحد عناصر المليشيا على يد رجال الجيش، في محيط القصر الجمهوري.

وحسب / المركز الإعلامي لقيادة محور تعز / فإن قوات الجيش مواجهات عنيفة مع المليشيات الإنقلابية، عقب شن الجيش هجوماً باتجاه تبيشعة بالعدنة شرقي تعز.

وصد رجال الجيش الوطني  هجوما للمليشيا في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غرب المدينة في محاولة للمليشيا باستعادة ما خسرته من المواقع مؤخراً.

وكانت قوات الجيش قد تمكنت من السيطرة على خط الرمادة الرابط بين تعز والمخا والحديدة وتحرير قرية العدنة شرق المدينة.

وقالت / مصادر عسكرية / إنه وبعد تطهير شرف العنين في مديرية جبل حبشي أصبح خط الرمادة تحت سيطرة الجيش الوطني كما تم تحرير قرية العدنة شرق المدينة.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى