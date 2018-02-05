الحوثيون ينقلون مختطفين في سجن هبرة بصنعاء إلى زنازين انفرادية

قالت رابطة أمهات المختطفين اليوم الاثنين إن مليشيا الحوثي نقلت عدداً من المختطفين في سجن هبرة إلى زنازين انفرادية.

وأكدت الرابطة في بيان لها أن المختطفين والمخفيين قسراً داخل سجون الحوثي تعرضوا لسوء المعاملة و التعذيب الممنهج ومنع إدخال الطعام والشراب والأدوية، بالإضافة إلى منع الزيارة عنهم.

وأوضحت الرابطة أن المختطفين تعرضوا للتعذيب الشديد داخل سجن احتياطي هبرة بالعاصمة صنعاء خلال الفترة الماضية، وتم نقل بعضهم إلى زنازين انفرادية وصب الماء البارد عليهم طوال الليل، وإجبارهم على الاستماع لخطباء مسلحي الجماعة.

وجددت الرابطة مطالبتها بسرعة إطلاق سراح جميع أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً، وضمان سلامتهم داخل السجون.

وحملت الرابطة جماعة الحوثي المسلحة مسؤولية جميع الانتهاكات الممارسة بحق المختطفين والمخفيين قسراً وفي مقدمتهم مشرفي سجن هبرة المدعو "أبو علي" وأن تلك الانتهاكات والجرائم لن تسقط بالتقادم.