الجيش يتقدم في علب بصعدة.. ويسيطر على الخط الرابط بين تعز والمخا والحديدة

تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع جديدة اليوم الاثنين في محافظتي تعز وصعدة.

حيث تمكنت / قوات الجيش الوطني / من السيطرة على خط الرمادة الرابط بين تعز والمخا والحديدة وتحرير قرية العدنة شرق المدينة.

وقالت / مصادر عسكرية / إنه وبعد تطهير شرف العنين في مديرية جبل حبشي أصبح خط الرمادة تحت سيطرة الجيش الوطني كما تم تحرير قرية العدنة شرق المدينة.

وتواصل قوات الجيش الوطني تقدمها باتجاه جبل الوعش شمال المدينة، فيما لقي عدد من المليشيا الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون.

وفي صعيد متصل.. تمكنت قوات الجيش الوطني في جبهة علب شمال صعدة، اليوم الاثنين، من السيطرة على جبلي قعم وبتر جنوب منطقة مندبة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر عسكرية إن معارك تحرير الجبلين أسفرت عن مقتل سبعة من العناصر الإنقلابية في حين لاذ آخرون بالفرار، وأسر أحد المسلحين بعد إصابته.

واستعاد قوات الجيش كمية من الأسلحة المتوسطة والخفيفة بينها ستة صواريخ، وقاذفات آر بي جي وقذائف عيارات وأسلحة وذخائر متنوعة، وذلك حسب ما ذكره موقع "سبتمبرنت".