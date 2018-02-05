موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

الجيش يتقدم في علب بصعدة.. ويسيطر على الخط الرابط بين تعز والمخا والحديدة

الأثنين 05 فبراير 2018 08:24 م الصحوة نت - متابعة خاصة
الجيش يتقدم في علب بصعدة.. ويسيطر على الخط الرابط بين تعز والمخا والحديدة

 

تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع جديدة اليوم الاثنين في محافظتي تعز وصعدة.

حيث تمكنت / قوات الجيش الوطني / من السيطرة على خط الرمادة الرابط بين تعز والمخا والحديدة وتحرير قرية العدنة شرق المدينة.

وقالت / مصادر عسكرية / إنه وبعد تطهير شرف العنين في مديرية جبل حبشي أصبح خط الرمادة تحت سيطرة الجيش الوطني كما تم تحرير قرية العدنة شرق المدينة.

وتواصل قوات الجيش الوطني تقدمها باتجاه جبل الوعش شمال المدينة، فيما لقي عدد من المليشيا الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون.

وفي صعيد متصل.. تمكنت قوات الجيش الوطني في جبهة علب شمال صعدة، اليوم الاثنين، من السيطرة على جبلي قعم وبتر جنوب منطقة مندبة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر عسكرية إن معارك تحرير الجبلين أسفرت عن مقتل سبعة من العناصر الإنقلابية في حين لاذ آخرون بالفرار، وأسر أحد المسلحين بعد إصابته.

واستعاد قوات الجيش كمية من الأسلحة المتوسطة والخفيفة بينها ستة صواريخ، وقاذفات آر بي جي وقذائف عيارات وأسلحة وذخائر متنوعة، وذلك حسب ما ذكره موقع "سبتمبرنت".

 

 

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى