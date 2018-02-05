تدمير ألغام بحرية زرعتها مليشيا الحوثي قرابة سواحل ميدي

تمكنت الفرق الهندسية التابعة لقوات التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة اليوم من تدمير ألغام بحرية زرعتها المليشيات الإنقلابية الحوثية في المياه الدولية القريبة من سواحل ميدي التابعة لمحافظة حجة.

مصادر عسكرية في المنطقة الخامسة أكدت لـ"الصحوة نت" أن الفرق الهندسية اكتشفت عدة ألغام بحرية زرعتها المليشيات الحوثية في المياه الدولية بالقرب من سواحل ميدي وقامت بتدميرها كلياً.

وتمكنت قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة الخامسة الأسبوع الماضي من إفشال عملية زراعة ألغام حاول خبراء ألغام تابعين للمليشيات الحوثية زراعتها على سواحل ميدي، وقبضت على خبراء الغام بحرية.