الرئيس يُشيد بانتصارات الجيش في حيس ويدعو أبناء تهامة للمشاركة بتحرير الحديدة

أشاد الرئيس /عبدربه منصور هادي / بالانتصارات التي تحققت اليوم الاثنين في مدينة حيس بمحافظة الحديدة جنوبي البلاد.

وأكد الرئيس هادي أهمية هذه الانتصارات في تحرير الساحل الغربي وصولاً الى ميناء الحديدة من سيطرة الميليشيات التي باتت تستخدمه لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر .

وشدد الرئيس هادي على ضرورة استمرار العمليات العسكرية في الساحل الغربي في مختلف الجبهات حتى تحرير كامل التراب اليمني من هذه المليشيا الإرهابية.

ودعا الرئيس هادي كافة أبناء تهامة الى مواجهة الميليشيا الكهنوتية والمساهمة في تحرير محافظة الحديدة ومينائها من الميليشيات التي تسعى بالعودة باليمن الى عصور الإمامة الكهنوتية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية وباقي دول التحالف العربي الداعم للشرعية من خلال وقوفهم المشرف الى جانب أشقائهم من أبناء الشعب اليمني في مواجهة المليشيا الانقلابية الإيرانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بقائد مقاومة تهامة عبدالرحمن الحجري، والقائد الميداني لجبهة الساحل الغربي، عبدالرحمن المحرمي ابو زرعة للاطلاع على سير العمليات العسكرية في الساحل الغربي، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وكانت قد تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم من قوات التحالف العربي ظهر اليوم الاثنين من اقتحام مركز مديرية حيس ثاني مديريات محافظة الحديدة.