نائب الرئيس يحث محافظي صنعاء وذمار على حشد كافة المكونات لمساندة الجيش

حث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن صالح / محافظي ذمار وصنعاء على مضاعفة الجهود وتوحيد الصفوف وحشد المكونات السياسية والمجتمعية باتجاه دعم الشرعية ومساندة أبطال الجيش بما من شأنه تخليص اليمن من عبث الميليشيات الحوثية الإيرانية.

واستمع نائب الرئيس خلال لقائه اليوم محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف ومحافظ ذمار اللواء علي القوسي، استمع إلى المستجدات في المحافظتين وجهود مساندة وحدات الجيش الوطني.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لاستعادة الدولة ومؤسساتها في المحافظتين في إطار معركة إنهاء الانقلاب بقيادة فخامة رئيس الجمهورية وبدعم ومساندة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وإسهام وتضحيات الشرفاء من أبناء الوطن.

بدورهما أشار المحافظان إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطنون تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، مؤكدين فاعلية أبناء المحافظات ومشاركتهم في معركة استعادة الشرعية ضمن صفوف الجيش الوطني ورفض مختلف المكونات السياسية والمجتمعية لسلطة الانقلاب.