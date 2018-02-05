المقدشي:قوات الجيش جاهزة لحسم المعركة مع الانقلابيين ومواجهة أي مشاريع تخريبة

أكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن محمد علي المقدشي أن المؤسسة العسكرية جاهزة لتنفيذ أية مهام توكل اليها والدفاع عن المكتسبات الوطنية في أي مكان و زمان ومواجهة أي جماعات أو مشاريع لا تخدم الوطن وتحاول المساس بأمنه واستقراره سواء كانت في صنعاء أو في عدن أو أماكن أخرى.

وقال الفريق المقدشي خلال زيارته لمعسكر الاستقبال بمحافظة مأرب "أن أي محاولة لشق الصف الوطني والخروج على الشرعية من أي جماعة كانت تعتبر تمردا وانقلابا لا يختلف عن تمرد وانقلاب ميليشيات الحوثي في صنعاء، مؤكدا رفض وجود أية جماعات مسلحة خارج المؤسسة الشرعية.

واعتبر أن أي مساعي لمواجهة الانقلاب عن طريق الميليشيات خارج إطار الشرعية لا يخدم المصلحة الوطنية وانما يشكل خطرا على الأمن الداخلي وتهديد يمتد إلى دول الجوار والمنطقة، وان المؤسسة العسكرية على أتم الاستعداد وقادرة وملتزمة بمقارعة العصابات الحوثية المتمردة على الشرعية والخارجة عن الاجماع الوطني والمنقلبة على المرجعيات الاساسية.

وأكد أن العمليات العسكرية مستمرة حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن واستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة واعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، باعتبارها المعركة الأساسية والمصيرية حتى تحقيق النصر الذي تحقق منه الكثير ولم يتبق إلا القليل.

وأشار الى أن المؤسسة العسكرية باتت اليوم أكثر قدرة وقوة واعدادا يؤهلها لخوض المهام الموكلة إليها وتلبية الآمال المعلقة بها والتصدي لأية محاولات لخلق الفوضى أو افتعال معارك جانبية، وانها الضامن الوحيد والآمن لأمن اليمن وحراسة المكتسبات الوطنية وتأمين تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وعملية الانتقال لدولة اليمن الاتحادي.

وجدد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الشكر للأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على مواقفهم وجهودهم لدعم ومساندة الشعب اليمني في معركته مع العصابات الحوثية والقوى التي تقف خلفها، وكذلك جهود الأشقاء في دعم عملية اعادة تأسيس وبناء المؤسسة العسكرية.

وأشار الى أن القرار الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين بانطلاق عاصفة الحزم كان حاسما وحازما وكان له آثاره الكبيرة على مستوى اليمن والأمة العربية والعالم في مواجهة النفوذ الإيراني الذي أراد تحويل اليمن إلى بؤرة خطر وانتزاعه من محيطه العربي.