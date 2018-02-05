المخلافي:السعودية توافق على استمرار السماح لأبناء اليمنيين الالتحاق بالمدارس الخاصة

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، موافقة الحكومة السعودية المبدئية باستمرار السماح لأبناء اليمنيين من حاملي تأشيرات الزيارة وهوية زائر بالالتحاق بالمدارس السعودية الأهلية وعلى نفقتهم الخاصة.

وقال المخلافي إن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة من أجل استيعاب الطلاب اليمنيين في المدارس السعودية وخاصة الحكومية منها نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن في هذه المرحلة، وفقا لوكالة سبأ.

وأضاف "هذه الجهود أثمرت عن موافقة الحكومة السعودية على طلب الحكومة اليمنية بشأن السماح لأبناء اليمنيين بالالتحاق بالمدارس السعودية الأهلية وعلى نفقتهم الخاصة إلى ان يتم استكمال دراسة مستوى الطاقة الاستيعابية في المدارس الحكومية والذي سيتم على أساسه قبولهم فيها .

وعبر وزير الخارجية عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية لما تقدمه من دعم لليمن في شتى المجالات.