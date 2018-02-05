موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

المخلافي:السعودية توافق على استمرار السماح لأبناء اليمنيين الالتحاق بالمدارس الخاصة

الأثنين 05 فبراير 2018 05:19 م الصحوة نت - متابعات
المخلافي:السعودية توافق على استمرار السماح لأبناء اليمنيين الالتحاق بالمدارس الخاصة

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، موافقة الحكومة السعودية المبدئية باستمرار السماح لأبناء اليمنيين من حاملي تأشيرات الزيارة وهوية زائر بالالتحاق بالمدارس السعودية الأهلية وعلى نفقتهم الخاصة.

وقال المخلافي إن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة من أجل استيعاب الطلاب اليمنيين في المدارس السعودية وخاصة الحكومية منها نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن في هذه المرحلة، وفقا لوكالة سبأ.

وأضاف "هذه الجهود أثمرت عن موافقة الحكومة السعودية على طلب الحكومة اليمنية بشأن السماح لأبناء اليمنيين بالالتحاق بالمدارس السعودية الأهلية وعلى نفقتهم الخاصة إلى ان يتم استكمال دراسة مستوى الطاقة الاستيعابية في المدارس الحكومية والذي سيتم على أساسه قبولهم فيها .

وعبر وزير الخارجية عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية لما تقدمه من دعم لليمن في شتى المجالات.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى