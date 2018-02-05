حجة.. مقاتلات التحالف تستهدف مواقع المليشيات وسقوط قتلى وجرحى

شنت مقاتلات التحالف العربي عشر غارات جوية متفرقة خلال ال 24 الساعة الماضية على أهداف للمليشيات الانقلابية بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية خاصة لـ" الصحوة نت" ان طيران التحالف شن غارة جوية عصر أمس على تجمع للحوثيين في مديرية "حيران" المحاذية لمديرية ميدي.. مؤكدا سقوط قتلى وجرحى.

كما استهدف بغارة جوية أخرى في ساعات متأخرة من مساء أمس الأحد مخزن أسلحة تابع للإنقلابيين الحوثيين في منطقة مزرق بمديرية "بكيل المير" واستهدف أيضا بثمان غارات جوية صباح اليوم منطقة المقشاب بمديرية كعيدنة ولم يشر المصدر الى نوعية وحجم الخسائر التي نتجت عن الغارات حتى الآن .

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد شنت الأسبوع الماضي ثلاث غارات جوية على منطقة تعشر مديرية "بكيل المير" استهدفت مزارع تستخدمها المليشيات مخابئ سرية لعناصرها وثكنتها العسكرية لقربها من جبهتي حرض وميدي الحدوديتين اللاتي تشهدان مواجهات مستمرة بين المليشيات وبين قوات الجيش الوطني .