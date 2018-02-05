قوات الجيش الوطني تسيطر على موقعي السنترال وخُديجة شمال لحج

تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية صباح اليوم الاثنين من التقدم والسيطرة على مواقع عسكرية جديدة في شمال محافظة لحج.







وقال مصدر عسكري لـ"الصحوة نت " إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت بعد معارك عنيفة مع المليشيات الحوثية من السيطرة على تبة السنترال بالشريحة وخُديجة بمنطقة القبيطة وبعض المرتفعات التي تربط بين سوق الربوع والشريجة والخطوط المؤدية إلى جبل النبي شعيب -كما يسميه بعض الأهالي- بمديرية القبيطة.







وأضاف المصدر إن سبعة من مليشيات الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم خلال المعارك في حين اسر عنصر آخر بالإضافة إلى الاستيلاء على بعض الأسلحة التي كان يستخدمها الانقلابيين