ناطق التحالف: مليشيات الحوثي تواصل مخالفة القوانين الدولية وإيران تستهدف الملاحة

قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، إن مليشيات الحوثي تواصل مخالفة القوانين الدولية بإطلاق الصواريخ على المملكة العربية السعودية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، يجري الان، أنه تم استهداف قارب في البحر الأحمر كان سيُستخدم لتهديد الملاحة البحرية بعمليات انتحارية، مشيرا إلى إن إيران زودت الحوثيين بأسلحة لاستهداف الملاحة الدولية في مضيق باب المندب

وأكد أن قوات الدفاع السعودية تتصدى لكافة الصواريخ الباليستية التي تطلقها المليشيات وتدمرها.

وقال العقيد المالكي، " لانزال نعمل مع منظمات الأمم المتحدة لتأمين دخول المساعدات الإنسانية عبر منفذ الطوال لأبناء محافظة حجة، ونؤكد تسهيل كافة التحركات على الأرض ومازلنا بانتظار بعض التأكيدات من الحوثي لضمان تحرك المواد الإغاثية.

وحول الاحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، قال العقيد المالكي، " وجدنا استجابة من كافة الأطراف في عدن لإعادة الاستقرار للعاصمة المؤقتة.

وأكد ناطق التحالف أن هناك تفهم من المجتمع الدولي لما يقوم به التحالف من تدمير للقدرات التي تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية

وأكد أن هناك الكثير من التحركات للجيش اليمني تكللت بالتقدم والسيطرة على عدة مناطق في اليمن تكبدت خلالها الميليشيات الكثير من الخسائر، وهناك تقدم للجيش اليمني في تعز وتحرير العديد من الأراضي اليمنية، ونعول على الشرفاء من أبناء قبائل اليمن الوقوف في وجه المخطط الفارسي.

وقال إنه تم ضبط خلية حوثية إرهابية في مأرب والعثور على متفجرات وعبوات ناسفة الخميس الماضي، مشددا على إن حدود المملكة ستكون مقبرة لكل من يحاول اختراقها.

وبين انه تم دخول 180 ألف لتر من الديزل لليمن للاستفادة منها في تشغيل المنشآت الصحية، وهناك أكثر من 428 ألف مستفيد في اليمن من العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.



من جهته قال وزير الأشغال اليمني إن جزء من خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن إعادة تأهيل البنية التحتية في اليمن.

وأضاف" نهدف من خلال العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن لرفع قدرات الموانئ اليمنية حتى يستفيد الشعب اليمني.

بدوره قال السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر، أنه تم اليوم توقيع اتفاقية لتمويل وتركيب 4 رافعات في الموانئ اليمنية.



مشيرا الى أن الاتفاقية تم توقيعها بين الصندوق السعودي للتنمية وحكومة اليمن ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وقال آل جابر إن المبادرة تهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية لموانئ المخا و عدن والمكلا لزيادة الواردات مما ينعكس إيجابا على الشعب اليمني، مضيفا إن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن تهدف لتسهيل وصول مساعدات المنظمات الإنسانية عبر 17 ممرا آمنا، وأن مساعدات للشعب اليمني وصلت إلى منفذ الوديعة البري.