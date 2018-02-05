الحديدة.. قوات الجيش تدخل حيس وتقطع الطريق بينها وبين الجراحي

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم من قوات التحالف العربي ظهر اليوم الاثنين من اقتحام مركز مديرية حيس والسيطرة على أطرافها في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال مصدر عسكري لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش الوطني تمكنت من اقتحام مركز المديرية وهي ثاني مديرية في محافظة الحديدة عقب تمشيط واسع لقوات الجيش والتحالف للمناطق الشاسعة والمزارع الممتدة من شمال شرق المخا وشرق الخوخة ووصولا الى مدينة حيس خلال الأيام الماضية.

وأضاف المصدر أن المدينة باتت تحت سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وسط انهيار وتراجع لمسلحي مليشيا الحوثي بعد معارك عنيفة خاضتها صباح اليوم مع مليشيا الحوثي التي تكبدت فيها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتابع المصدر أن قوات الجيش الوطني تمكنت من نصب أول نقطة تفتيش في الخط الإسفلتي الرابط بين الحديدة – تعز وقطع شريان إمداد مليشيات الحوثي لجبهة تعز من جهة الغرب.

وتعد مديرية حيس ثاني مديرية بعد الخوخةو تقع في محافظة الحديدة إلى الجنوب الشرقي من مركز المحافظة، وتبعد عن الشاطئ بمسافة 28كم، يحدها من الشمال مديريتي الجراحي وجبل رأس، ومن الجنوب مديرية مقبنة محافظة تعز، ومن الشرق مديرية جبل رأس، ومن الغرب مديرية الخوخة.

وتعد مديرية حيس امتداداً لمدينة زبيد وتأثرت بها في الجوانب العلمية والأدبية والصناعية، وكانت إحدى محطات توقف القوافل، وتتكون مدينة حيس من أربعة أحياء وهي: (حارة الربع تقع شرق المدينة، وحارة ربع الثلث تقع جنوب المدينة، وحارة المحل وتقع غرب المدينة، وحارة ربع السوق وتقع في منتصف المدينة).