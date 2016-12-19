بالصور.. تعز تغضب لحلب

نظم عدد من الناشطين في مدينة تعز اليوم وقفة احتجاجية تضامناً مع مدينة حلب السورية التي تتعرض الى ابادة جماعية من قبل بقوات الأسد والمليشيات الموالية لها وبدعم من القوات الروسية.

واستنكرت المشاركون في الوقفة التي نظمها تكتل "جمعينا تعز"، الصمت العربي والدولي تجاه ما يجري لسكان حلب.

واعتبر المحتجون ما يجري في حلب ابادة فاقت بشاعتها كل المجازر عبر التاريخ.

و استنكر المحتجون صمت الأمم المتحدة ومنظمات وهيئات ودول العالم ، الذي يشاهد ويسمع المجازر البشعة بحق أطفال حلب ونسائها وشيوخها ورجالها ، وتدمير المدينة و المنازل على ساكنيها دون أن يحرك ساكناً.

ورفع المتحتجون صورا لمشاهد الدمار والمجازر الذي تعرضت لها حلب ، وأخرى تسخط من التعامل السلبي والمنحاز للقتلة من قبل الأمم المتحدة التي أعتبرها المحتجون تشرعن للقتلة في كل العالم من خلال رفعهم لمجسم رمزي لنعوش أطفال على هيئة إسم الأمم المتحدة وشعارها.





ووجه أطفال تعز من خلال الوقفة رسائل تضامنية ومواساة الى أطفال حلب ، عبروا فيها عن حزنهم تجاه ما يتعرضون له من جرائم وفخرهم بذات الوقت للصمود الكبير الذي أبدوه أطفال حلب معتبرين إياهم كباراً في زمن الأقزام.

كما طالب المحتجون بسرعة تحرير مدينة تعز حتى لا تأول الأوضاع فيها الى ما آلات لها مدينة حلب.

وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع الحصار والحرب على مدينة تعز منذ قرابة العامين.

المصدر | الصحوة نت متابعة خاصة



