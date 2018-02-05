بتمويل سعودي.. التوقيع على تركيب 4 رافعات في موانئ عدن المكلا المخا

جرى اليوم في الرياض التوقيع على مذكرة تفاهم بين اليمن والسعودية لتمويل وتركب اربع رافعات في كل من ميناء عدن ، المكلا والمخا ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

ووقع مذكرة التفاهم وزير الاشغال العامة والطرق المهندس معين عبدالملك ونائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام.

وستعمل الرافعات بطاقه تصل الى 60 طنا لكل منها، مما سيسهم بشكل مباشر بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية لليمنيين وبما يتوافق مع أهداف خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن.

ويأتي هذا المشروع امتدادا لجهود زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية حيث سبق ان قدم برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة أربع رافعات تم تركيبها الشهر الماضي في ميناء الحديدة.

وأوضح وزير الأشغال العامة أن تسليم الرافعات للموانئ اليمنية في ظل ظروف الأزمة الحالية وعدم الاستقرار يدل بشكل واضح على عزم دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بتنفيذ خطة العمليات الإنسانية الشاملة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأشاد بالدعم السعودي لليمن في مختلف المجالات والالتزام بالخطة الانسانية.

فيما أوضح السفير السعودي لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز اسناد العمليات الإنسانية الشاملة في محمد الجابر بأن خطة العمليات الإنسانية الشاملة تهدف لتوفير المواد الأساسية والإغاثية الإنسانية كالدواء والغذاء والمأوى، كأهداف على المدى القريب واهداف اخرى طويلة الأجل تعنى بجانب التنمية والبنية التحتية.

وأشار الى ان هذه الاتفاقية سيتبعها عدد من اتفاقيات تعنى بهذا الجانب الإنساني، وستساهم بالارتقاء بالبنية الأساسية في الموانئ اليمنية وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، مما سينعكس على التنمية والنمو الاقتصادي والتجارة.

وبشكل غير مباشر ستوفر الخطة الإنسانية الشاملة في اليمن فرص عمل للمواطن اليمني كما انها ستكثف وتوسع العمل التجاري في جميع مناطق اليمن، وستحفز المنافسة الاقتصادية ودفع حركة السوق اليمني.