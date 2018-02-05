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شركة سنغافورية تعتزم الاستثمار في المجالين التجاري والسياحي بمحافظة المهرة

الأثنين 05 فبراير 2018 11:44 ص الصحوة نت - متابعات
شركة سنغافورية تعتزم الاستثمار في المجالين التجاري والسياحي بمحافظة المهرة جزء من محافظة المهرة

قال محافظ محافظة المهرة، راجح سعيد باكريت "إن المحافظة تحتل مركز استراتيجي هام مؤهل للاستثمار في مختلف المجالات".

ورحب المحافظ خلال لقاءه ممثل مجموعة شركات لوبكس السنغافورية الشيخ نبيل المرافعي، الذي ناقش معه أهم المواقع الاستراتيجية والمشاريع الاستثمارية المتاحة في المحافظة، رحب بالشركات الدولية والمحلية للاستثمار في المهرة.

 مؤكداً دعم السلطة المحلية للاستثمار واستعدادها تقديم كافة التسهيلات الممكنة لأي شركة ترغب في الاستثمار بالمحافظة.

من جانبه ابدى الشيخ المرافعي استعداد الشركة السنغافورية الاستثمار في المحافظة في المجال التجاري والسياحي، موضحاً ان إقامة المشاريع سيسهم في امتصاص البطالة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظ

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