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شبوة: وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا قصف الطيران الامريكي

الأثنين 05 فبراير 2018 10:48 ص الصحوة نت - خاص
شبوة: وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا قصف الطيران الامريكي

نفذ أهالي الضحايا المدنيين الذين قتلوا إثر غارة جوية للطيران الامريكي في مديرية الصعيد قبل أيام، وقفة احتجاجية في مدينة عتق بحضور ناشطي المجتمع المدني والحقوقي.

وفي الوقفة التي دعا لها ذوي القتلى، أوضح الأهالي ان ابناءهم لا علاقة لهم بأي تنظيم ارهابي او ارتباط مشبوه بجماعات متطرفة لا في داخل الوطن ولا في خارجه.

وعبر الحاضرون عن استنكارهم لهذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها سبعة مدنيين.

ووجه الأهالي نداء لمسؤولي المحافظة  ومنظمات المجتمع المدني والحكومة الشرعية وقيادة التحالف العربي بالنظر في هذه الجريمة التي وصفوها بالشنعاء والوقوف امام آثارها النفسية والحقوقية.

وطالبوا بوقف استهداف المدنيين وتشكيل لجان تحقيق ومتابعة لهذه الحادثة النكراء.

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