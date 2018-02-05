رئيس هيئة الأركان: أيام قليلة وسأعود إلى جبهات القتال للمشاركة في استكمال التحرير

قال رئيس هيئة الأركان العامة اللواء ركن طاهر العقيلي "أن أياماً قليلة فقط تفصله عن العودة إلى جبهة القتال ومشاركة باقي أعضاء الجيش الوطني اليمني في استكمال تحرير باقي الأراضي اليمنية".

وشدد العقيلي في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" على ضرورة الالتزام بالشرعية ووحدة أراضي اليمن والوقوف أمام أي مشروع لتقسيم البلاد، مشيراً إلى أن ما قدمه للوطن لا يستحق الذكر مقارنة بالتضحيات التي يقوم بها باقي رجال الجيش.

ولفت إلى أن معنويات الجندي اليمني فولاذية، مؤكداً أن تحرير البلاد لن يكون بالتقدم الميداني فقط بل بتحرير الإنسان اليمني فكرياً واجتماعياً، وتابع: «لن يهدأ لنا بال إلا باكتمال تحرير الأراضي اليمنية».

ووجّه العقيلي رسالة إلى من سماهم أصحاب «المشاريع الضيقة إما هنا أو هناك»، بأن "الجميع ينشد يمن الشرفاء الوحدويين الذين أفنوا أعمارهم من أجل وحدة اليمن" وتطرق إلى نجاح التحالف في نزع فتيل الأزمة المسلحة التي وقعت بين القوات الحكومية وما يعرف باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن خلال الأيام الماضية.

وقال "أن الدولة تسير على درب النضال وفق العدالة الاجتماعية وتحقيق الرفاهية للمجتمع بآلية النظام المؤسسي للدولة وتطبيق النظام الذي يحمي مكونات الشعب اليمني ويحمي حقوق الضعفاء قبل الأقوياء".

وأشار العقيلي "أن قوات الصفوف الأمامية للجيش الوطني أثناء قيامها بعمليات التمشيط بعد عمليات تحرير الأراضي تجد جثثاً كثيرة تُركت في المواقع دون دفنها، بل إن الحوثيين يستخدمون جثث قتلاهم سلاحاً عبر تفخيخها".

وذكر أن مشروع الحوثي دخيل على اليمن تجاوز كل الأبعاد والأعراف والأديان وحتى الأبعاد الإنسانية.

ويتواجد العقيلي بالعاصمة السعودية الرياض، حيث يستكمل برامجه العلاجي بعد إصابته نتيجة انفجار سيارة كان يستقلها بلغم أرضي في الجوف شمال شرق اليمن.