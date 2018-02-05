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قائد اللواء الخامس حرس حدود: خطة عسكرية لاستكمال تحرير مناطق شمال صعدة

الأثنين 05 فبراير 2018 10:24 ص الصحوة نت - متابعات
قائد اللواء الخامس حرس حدود: خطة عسكرية لاستكمال تحرير مناطق شمال صعدة

كشف قائد اللواء الخامس حرس حدود في جبهة علب بمحافظة صعدة العميد صالح قروش عن وجود خطة عسكرية لمواصلة تحرير مناطق شمال صعدة (معقل زعيم ميلشيات الحوثي) بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ السعودية.

وقال إن الخطة بدأت من جبهة علب التي تعد واحدة من أهم الجبهات القتالية التي تمكنت فيها قوات الجيش الوطني من إحراز تقدم ميداني، أهمها السيطرة على منفذ علب البري ومساحات واسعة في المنطقة".

وأفاد قروش "أن الجيش الوطني حرر حتى الآن قرابة 10 كيلومترات في عمق مديرية باقم، التي تشمل مدينة مندبة وجبل الشعير والتباب السود وتبة الخزان، ومنفذ علب، الذي يعد من أهم المنافذ البرية".

وأضاف " هناك ترتيبات تجري على قدم وساق لتنفيذ خطة عسكرية لمواصلة عملية التحرير وصولا إلى مركز باقم".

وتنفذ قوات الجيش عملية عسكرية واسعة في جبهات القتال بمحافظة صعده، حيث تعتزم التقدم في مواقع جديدة في ظل تراجع ميلشيات الحوثي الانقلابية وتكبدها خسائر كبيرة.

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