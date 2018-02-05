إصلاح الضالع ينعي استشهاد "الشمسي" ويثمن تضحياته في سبيل الدفاع عن المحافظة

نعى حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة الضالع /معين عبده أحمد الشمسي/، الذي ارتقى شهيداً مع أحد مرافقيه إثر تعرضه للاغتيال بعبوة ناسفة زرعت في طريق مروره بسيارته في الشارع العام بمدينة قعطبه السبت الماضي.

وقال إصلاح الضالع في بيان له "إن الشهيد الشمسي لم يمثل رحيله خسارة للإصلاح فحسب و إنما يعد خسارة وطنية بكل المقاييس."

وأوضح إصلاح الضالع أن "الشهيد "رحمه الله" كان من أعضاء قيادة فرع الاصلاح بمديرية دمت ومن أوائل من هبّوا للدفاع عن الهوية والعزة و الكرامة و عن محافظة الضالع.

وأشار الإصلاح إلى أنه منذ انطلاق ثورة الشباب السلمية وحتى تكوين المقاومة الشعبية بعد انقضاض المليشيات الحوثية على الدولة وانقلابها على السلطة الشرعية، كان للشهيد الباع الطويل والاسهامات المشهودة في الثورة والمقاومة رغم صغر سنه.

وأكد إصلاح الضالع أن استشهاد هذا البطل سيزيد أعضاء الإصلاح و مؤيديه بسالة و صمودا في مواجهة مليشيا المشروع الظلامي ومخلفات الكهنوت التي تناصب الشعب و الأرض العداء ، كما تحمل العداء نفسه للحاضر و المستقبل.

