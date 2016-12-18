إب: خلافات حادة بين جنود أمن ومسلحين حوثيين تطورت لإشتباكات واقتحام مبنى أمن يريم

نشبت خلافات حادة اليوم الأحد بين عدد من جنود أمن مديرية يريم شمال مدينة إب وعدد من مسلحي مليشيا الحوثي بمحافظة إب وسط اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن حدة الخلافات بين الجنود والحوثيين منذ أيام تصاعدت لتتطور اليوم الى اقتحام المليشيات لمبنى ادارة أمن مديرية يريم.

وقالت المصادر بأن قيادي حوثي وعدد من مرافقيه كانوا على متن أحد الأطقم وحاولوا الدخول لمبنى ادارة الأمن بعد أن رفض جنود أمن المديرية دخولهم نتيجة الخلافات المتصاعدة بينهما ، الأمر الذي دفع القيادي الحوثي لاقتحام بوابة المبنى بالطقم الذي كان يقوده بالقوة.

وبحسب المصادر فقد تبادل الطرفان اطلاق النار ولم يسقط ضحايا في الإشتباكات ، غير أن التوتر لا يزال يخيم على الأجواء وسط تعزيزات من الحوثيين والجنود.

وسبق وأن حصلت اشتباكات بين مدير أمن إب الشامي ومحافظ إب المعين من قبل الحوثيين عبد الواحد صلاح من جهة وبين العميد عبدالحافظ السقاف المحسوب على صالح على خلاف حول تعيين مدير ونائب لإدارة أمن يريم انتهت بحل الخلاف على إدارة الأمن وملاحقة العميد السقاف بحملة عسكرية بنهاية شهر يناير من العام الحالي.

وفي كل مرة تحدث خلافات بين طرفي الانقلاب في محافظة إب تتدخل قيادات عليا من الانقلابيين لتسوية الخلافات فيما بينها في ظل استمرار الانتهاكات من قبل الحوثيين بحق أنصار وقيادات حزب المؤتمر.