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الجيش يصد هجوماً حوثياً في ناطع بالبيضاء ومقاتلات التحالف تدمر آليات عسكرية

الأثنين 05 فبراير 2018 12:03 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
الجيش يصد هجوماً حوثياً في ناطع بالبيضاء ومقاتلات التحالف تدمر آليات عسكرية صورة إرشيفية

قالت مصادر عسكرية إن / الجيش الوطني / أفشل هجوماً حوثياً في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء اليوم الأحد.

وحسب المصادر فإن / قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية / أحبطت تسلل عدد من عناصر المليشيا الى مواقع الجيش في منطقة الكتاف في اعشار بمديرية ناطع.

وأكدت المصادر سقوط عدد من مليشيا الحوثي جراء صد محاولة التسلل، فيما تم أسر مسلحين اثنين، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

يأتي هذا فيما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على موقع المليشيا الحوثية في منطقة المسوح غرب مديرية ناطع.

 وأسفرت الغارات عن تدمير مدفعية المليشيا التي كانت تستهدف القرى كما تم تدمير أسلحة ومعدات عسكرية أخرى المليشيا.

وكانت مليشيا الحوثي قد شنت قصفاً استهدف قرى ومنازل المدنيين في ناطع أمس السبت، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم فتاة.

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