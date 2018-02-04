عرض عسكري للعشرات من مسلحي الحوثي في إب تزامناً مع حملات تجنيد إجبارية

نظمت مليشيا الحوثي عرضاً عسكرياً للعشرات من مسلحيها في مدينة إب وسط البلاد لرفع معنوياتها المنهارة في جبهات القتال بمختلف المحافظات.

وجاب مسلحو المليشيا عدد من شوارع المدينة وصولا إلى أستاد إب الرياضي مرددين زوامل حوثية وشعار الحوثي الطائفي "شعار الصرخة" وحاملين لافتات حوثية.

وأكدت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" أن العرض يهدف لرفع معنويات المليشيا بعد تلقيها خسارات فادحة في الأرواح والعتاد وتقهقر مقاتليها خصوصا بمحافظتي تعز والحديدة المجاورتين لمحافظة إب.

وتأتي هذه المسيرة المسلحة بالتزامن مع دعوات حوثية عبر مكبرات الصوت في عدد من شوارع المدينة برفد الجبهات بالمقاتلين لمواجهة ما يسمونه بالعدوان.

وبدأت المليشيا منذ قرابة شهر دعواتها المختلفة وكثفت أنشطتها الهادفة لرفد جبهات القتال وسط عدم استجابة الأهالي والمواطنين في المحافظة لدعوات التجنيد.