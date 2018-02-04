إصلاح تعز ينعي استشهاد القيادي في الحزب فيصل المخلافي ويُشيد بأدواره النضالية

نعى / التجمع اليمني للإصلاح / في محافظة تعز لأعضائه كافة قيادة وقواعد، الشهيد فيصل حسن فرحان المخلافي، الذي توفي في إحدى مشافي مصر متأثرا بجراحه البليغة التي أصيب بها أثناء مشاركته في التصدي لمليشيات الحوثي في الجبهة الشمالية حيث كان أحد قيادات قطاعاتها.

وأكد / إصلاح تعز / أن خسارة أمثال الشهيد لا تخص الإصلاح و لا المحافظة و إنما تعد خسارة وطنية بكل المقاييس.

وقال إصلاح تعز في بيان نعي تلقى موقع "الصحوة نت" نسخة منه، قال "إن الشهيد "رحمه الله" كان من أوائل من هبّوا للدفاع عن الهوية والعزة و الكرامة و عن محافظة تعز و أبنائها حتى أصيب بجروحه في ساحة الشرف و البطولة و هي الجراح التي لم تندمل حتى لحق بربه شهيدا".

وأضاف البيان "أن إصلاح تعز وهو يودع قائدا من قياداته الذي كان له دور تربوي و تعليمي و دور نضالي و كفاحي في المقاومة الشعبية ؛ يثق أن استشهاد هذا البطل سيزيد أعضاء الإصلاح و مؤيديه بسالة و صمودا في مواجهة مليشيا المشروع الظلامي ومخلفات الكهنوت التي تناصب الشعب و الأرض العداء".

وجاء في البيان: إننا في محافظة تعز نعاهد الله عز وجل في المضي قدما لمواجهة الطغاة و الطغيان، على درب كل الشهداء الذين وهبوا أرواحهم رخيصة في سبيل الوطن وهويته وكرامته.

وتقدم إصلاح تعز بخالص العزاء لأسرة الشهيد وذويه ومحبيه و رفاقه في ميادين البطولة ولكافة قواعد الإصلاح وأنصاره.