المقدشي: المعارك مستمرة في كافة الجبهات.. محور تعز: الجيش حرر مواقع استراتيجية

أكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن / محمد علي المقدشي / أن العمليات العسكرية مستمرة وتسير وفق الخطط المرسومة، وأن الانتصارات تتوالى في مختلف الجبهات وأن الجيش الوطني يقف اليوم على أطراف صنعاء وصعدة وسيكون قريبا في العاصمة صنعاء.

وقال المقدشي خلال إطلاعه على الجاهزية القتالية لأبطال اللواء 14 مدرع بمحافظة مأرب، قال "إن المؤامرات والتحديات التي تواجهها اليمن لن تُثني القوات المسلحة والشعب عن مواصلة النضال حتى استكمال اعادة الأمن والاستقرار للبلاد".

وفي صعيد متصل.. قال قائد محور تعز اللواء الركن / خالد فاضل / خلال زيارته للخطوط الأمامية في الجبهة الشمالية، قال إن أبطال قوات الجيش تمكنوا من التقدم في جبل وعش وسيطروا على أجزاء منه ولا يزال أبطال الجيش المرابطين مستمرين في التقدم نحو السيطرة الكاملة عليه.

وتمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الأحد، من السيطرة على عدد من الأحياء والمواقع والتلال شمال وغرب مدينة تعز.

وأشار فاضل إلى أن أهمية تحرير جبل وعش تكمن في أن من خلاله سيتم التقدم وقطع خط الستين التي تعتبر خط امداد الحوثيين من الحوبان الى مفرق شرعب والرمادة والبرح.

وأشار فاضل إلى أن قوات الجيش تقدمت اليوم أيضاً في الجبهة الغربية حيث تمكن اللواء17مشاه من "السيطرة على تبة المنارة ونقيل الكراش وقرية العلافي وقرية الزعيف المطلة على الخط الرئيسي تعز- البرح -الحديدة بالإضافة الى السيطرة على تبة الجبيريه والتبة الصفراء الاستراتيجية في العنين بجبل حبشي".

و أكد قائد المحور عزم قوات الجيش الوطني تحرير المحافظة وكسر الحصار المفروض على المدينة منذ قرابة ثلاثة أعوام, وأن إرادة الجيش قوية وقادرة على ذلك خلال الأيام القادمة.