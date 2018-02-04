اجتماع موسع لقيادات شبوة والحراك الجنوبي يؤكد رفضه لدعوات الخروج عن الشرعية

جددت قيادة سلطة محافظة شبوة ولجنتها الأمنية والعسكرية وجميع المكونات السياسية والقبلية وجموع من قادة فصائل المقاومة تمسكها بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي والرفض القاطع لمختلف دعوات العنف والخروج عن الشرعية .

وفي اللقاء الموسع الذي جمعهم عصر اليوم الأحد في مدينة عتق بدعوة من المستشار العسكري اللواء ناصر النوبة مؤسس الحراك الجنوبي وبحضور وكيل أول المحافظة وقائد الشرطة، نوه الحاضرون إلى أهمية الاجماع الوطني والعمل على مواصلة النضال والتضحية لكسر الانقلاب واعادة الشرعية واستعادة الدولة.

وأكد الحاضرون على دعم الشرعية والاستعداد التام للوقوف في صدارة القوى الوطنية لصد مشاريع التآمر على الدولة والذي تستهدف حاضر ومستقبل اليمن.

من جانب آخر طالب الحضور الرئيس عبدربه منصور هادي بتعزيز القدرات البشرية والمادية للوحدات الامنية والعسكرية في المحافظة لكي تتمكن من القيام بعملها في حفظ الامن وحماية المصالح العامة والخاصة في المحافظة .

الى ذلك دان الحاضرون الجريمة البشعة الذي تعرض لها جنود النخبة الشبوانية مشددين على ضرورة القضاء على الارهاب ومتابعة العصابات الإرهابية وضرب أوكارها الظلامية .