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انتصارات نوعية للجيش الوطني في تعز

الأحد 04 فبراير 2018 04:24 م الصحوة نت - خاص
انتصارات نوعية للجيش الوطني في تعز

حققت قوات الجيش الوطني اليوم الاحد، انتصارات نوعية، وتمكنت من السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية عقب معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية غرب وشمال مدينة تعز.

وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش الوطني المسنودة بالتحالف العربي، تمكنت من تحرير عددا من المواقع أبرزها قرية الصفرا، والقاعدة، والجبيرية، وتبة المنارة، ونقيل الكراش، وقرية العلافي، وقرية الزعيف، في منطقة شرف العنيين التابعة لمديرية جبل حبشي غرب المدينة.

وأوضحت المصادر إن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها الكبير وفرضت  قبل قليل، حصارا على مواقع المليشيات في منطقة مكائر، بالتزامن مع مواصلة التقدم باتجاه الأقحف والمشبك آخر معاقل المليشيات في شرف العنين المطلة على منطقة الرمادة التي تقع على خط تعز الحديدة.

وأشارت المصادر إلى أن المعارك متواصلة في ظل انهيارات متسارعة وكبيرة في صفوف مليشيات، وأن معنويات الجيش عالية، مشيرة الى الاستعداد للتوجه نحو الصراهم وتطهيرها مع ما تبقى من مديرية جبل حبشي ، من المليشيات الانقلابية.

وكانت قوات الجيش الوطني قد تمكنت صباح اليوم من السيطرة على منزل محمود دائل والمنازل المجاورة وحارة جامع الشجرة وصالة الاعراس والمنازل المجاورة التي تعتبر كلها اوكار لمليشيا الحوثي في منطقة عصيفرة، وبدأت بالزحف نحو جبل الوعش الاستراتيجي.

بالتزامن تخوض قوات الجيش الوطني أشرس المعارك المتواصلة في الجبهة الشرقية للمدنية، التي احرزت فيها تقدمات كبيرة خلال الايام الماضية، وتمكنت من السيطرة على مناطق الكريفات وابعر والصرمين وقلعة لوز الاستراتيجية.

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