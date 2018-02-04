قائد اللواء الخامس حرس حدود يتفقد جرحى جبهة علب في مستشفيات المملكة

اطلع قائد اللواء الخامس حرس حدود في جبهة علب شمال محافظة صعدة العميد/صالح قروش الحذيفي اليوم على اوضاع جرحى الجيش الوطني من منتسبي اللواء الخامس واللواء ٦٣ وكتيبة المهام الخاصة الذين يتلقون العلاج في مستشفيات ظهران الجنوب وعسير بالمملكة العربية السعودية .

واستمع العميد الحذيفي خلال الزيارة الى ايضاح من الاطباء والمختصين حول اوضاع الجرحى ومستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم بما يكفل تماثلهم للشفاء العاجل ، وقدم لهم مبالغ رمزية .

وثمن قائد اللواء الخامس تضحيات الجرحى وكافة منتسبي الجيش الوطني الذين بذلوا ارواحهم في سبيل الوطن لدحر عصابات التمرد الحوثية التي عبثت بمقدرات الشعب واستقرار الوطن ، لافتا الى ان هذه التضحيات محط اهتمام القيادة السياسية والعسكرية وسيسجلها التاريخ في انصع صفحاته .

وأشار الى ان الزيارة تأتي ضمن اهتماماتهم بشؤون الجرحى تنفيذا لتوجيهات القيادة العسكرية العليا ومسؤولياتهم الوطنية