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قائد اللواء الخامس حرس حدود يتفقد جرحى جبهة علب في مستشفيات المملكة

الأحد 04 فبراير 2018 03:16 م الصحوة نت - خاص
قائد اللواء الخامس حرس حدود يتفقد جرحى جبهة علب في مستشفيات المملكة العميد الحذيفي أثناء تفقده للجرحى

اطلع قائد اللواء الخامس حرس حدود في جبهة علب شمال محافظة صعدة العميد/صالح قروش الحذيفي اليوم على اوضاع جرحى الجيش الوطني من منتسبي اللواء الخامس واللواء ٦٣ وكتيبة المهام الخاصة الذين يتلقون العلاج في مستشفيات ظهران الجنوب وعسير بالمملكة العربية السعودية  .

واستمع العميد الحذيفي خلال الزيارة الى ايضاح من الاطباء والمختصين حول اوضاع الجرحى ومستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم بما يكفل تماثلهم للشفاء العاجل ، وقدم لهم مبالغ رمزية .

 وثمن قائد اللواء الخامس تضحيات الجرحى وكافة منتسبي الجيش الوطني الذين بذلوا ارواحهم في سبيل الوطن لدحر عصابات التمرد الحوثية التي عبثت بمقدرات الشعب واستقرار الوطن ، لافتا الى ان هذه التضحيات محط اهتمام القيادة السياسية والعسكرية وسيسجلها التاريخ في انصع صفحاته .

وأشار الى ان الزيارة تأتي ضمن اهتماماتهم بشؤون الجرحى تنفيذا لتوجيهات القيادة العسكرية العليا ومسؤولياتهم الوطنية

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