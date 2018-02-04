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قوات الجيش تسيطر على مواقع جديدة وتقترب من جبل الوعش الاستراتيجي شمال تعز

الأحد 04 فبراير 2018 12:28 م الصحوة نت - خاص
قوات الجيش تسيطر على مواقع جديدة وتقترب من جبل الوعش الاستراتيجي شمال تعز

أحرزت قوات الجيش الوطني بمحافظة تعز، اليوم الاحد، تقدما جديدا شمال المدينة عقب معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية،

وقالت مصادر عسكرية إن أبطال اللواء 22 ميكا في القطاع الرابع والخامس شنوا هجوما شرسا على مواقع مليشيات الحوثي شمال غرب عصيفرة ،فجر اليوم، وتمكنوا من احراز تقدم ملحوظ  باتجاه شرق جبل الوعش وشمال غرب عصيفرة.

وأوضحت المصادر إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على منزل محمود دائل والمنازل المجاورة وحارة جامع الشجرة وصالة الاعراس والمنازل المجاورة التي تعتبر كلها اوكار لمليشيا الحوثي في محيط جبل الوعش.

وبين ان العديد من عناصر المليشيات سقطوا بين قتل وجريح، فيما تواصل المليشيا قصفها العشوائي على الاحياء السكنية في عصيفرة وجبل جرة ومحيطه.

بالتزامن تدور معارك عنيفة في الجبهة الشرقية التي احرز فيها الجيش الوطني تقدمات كبيرة خلال الايام الماضية وتمكن من السيطرة على مناطق الكريفات وابعر والصرمين وقلعة لوز الاستراتيجية.

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