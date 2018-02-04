مسؤول: استئناف عمل مؤسسات الدولة في عدن

تستأنف مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، أعمالها اليوم الاحد، عقب توقفها جراء الاحداث الاخيرة التي شهدتها المحافظة.

وقال وزير الدولة صلاح الصيادي "إن مسؤولين في الحكومة الشرعية سيشرفون ميدانيا اليوم الأحد على إعادة انتظام العمل في المؤسسات الحكومية في مختلف مديريات العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على الأضرار التي لحقت ببعض المؤسسات والعمل على إيجاد حلول لها".

ونقلت صحيفة «عكاظ» عن الصيادي قوله "إن جميع المؤسسات ستعود للعمل ابتداء من اليوم، والوزراء سيعودون إلى مقر وزاراتهم لممارسة مهامهم بشكل طبيعي، كما كان قبل أحداث منتصف الأسبوع الماضي".

وأكد أن الوضع عاد إلى طبيعته والأجهزة الأمنية تمارس دورها في حفظ الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن الحكومة اليمنية تولي المحافظات المحررة كل الاهتمام بما فيها محافظة عدن، وتعمل على توفير كافة الخدمات.

وأكد الصيادي أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، شريك أساسي للشعب اليمني وحكومته الشرعية سواء في مجال القضاء على الإرهاب الحوثي أو التنمية والاستقرار أو إعادة الإعمار في البلاد.

وأضاف "أن المرحلة القادمة ستشهد تلاحما كبيرا بين مختلف القوى السياسية اليمنية لتحقيق التنمية والنهوض بمؤسسات الدولة، والقضاء على الكثير من التحديات والاستنزاف الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بحق الاقتصاد الوطني وتدمير العملة".